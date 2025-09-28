  1. Моя Слобода
Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала победителем регионального этапа конкурса «В фокусе – детство»

Министерство труда и социальной защиты Тульской области подвели итоги.

В ведомстве подвели итоги регионального этапа XVI Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство». Конкурс направлен на укрепление традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства.

Работа Ларисы Тимофеевой «Видит мир не как все: история 10-летнего туляка Дани Кумакова, которому поставили диагноз «аутизм» получила высокую оценку профессионального жюри и стала победителем в номинации «Особенное детство». 

Работа была зарегистрирована на электронной платформе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство». 

сегодня, в 16:00 0
