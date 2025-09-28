В Новомосковске потушили пожар в многоквартирном доме

Фото МЧС.

Всего за прошедшие сутки, 27 сентября, в области потушено два техногенных пожара.

На улице Рудничная в городе Новомосковск возгорание в многоквартирном жилом доме ликвидировано на двух квадратах. От МЧС России привлекались девять огнеборцев и три единицы техники. Пострадавших нет.

На улице Ленина в городе Чекалин Суворовского района возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировано на 300 квадратах. От МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий четырех ДТП: три случая реагирования в городском округе Тула, один — в Дубенском районе.