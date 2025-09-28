В Тульской области на особом контроле находится запуск тепла в социальные объекты и МКД

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в настоящее время тепло подается в 73% социальных учреждений и 31% многоквартирных домов. Запущено 58% котельных.

Полностью социальные объекты запущены в Белевском, Богородицком, Щекинском районах, поселках Новогуровский и Славный. Все социальные объекты и МКД подключены к теплу в Воловском, Плавском и Тепло-Огаревском районах.

— Старт отопительного сезона находится на постоянном контроле у губернатора Дмитрия Миляева. В режиме реального времени мы следим за запуском тепла в социальные объекты и многоквартирные дома в каждом районе региона, оперативно решаем возникающие проблемные вопросы, — сказала Наталья Аникина.