В Тульской области на особом контроле находится запуск тепла в социальные объекты и МКД
27 сентября заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела оперативное заседание штаба с представителями муниципалитетов.

В Тульской области в настоящее время тепло подается в 73% социальных учреждений и 31% многоквартирных домов. Запущено 58% котельных.

Полностью социальные объекты запущены в Белевском, Богородицком, Щекинском районах, поселках Новогуровский и Славный. Все социальные объекты и МКД подключены к теплу в Воловском, Плавском и Тепло-Огаревском районах.

— Старт отопительного сезона находится на постоянном контроле у губернатора Дмитрия Миляева. В режиме реального времени мы следим за запуском тепла в социальные объекты и многоквартирные дома в каждом районе региона, оперативно решаем возникающие проблемные вопросы, — сказала Наталья Аникина.

