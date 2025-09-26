В Туле сотрудникам военного комиссариата вручили государственные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 сентября сотрудников военного комиссариата Тульской области наградили государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщает региональное правительство.

Награды вручили: начальник организационно-мобилизационного Управления — заместитель начальника штаба Московского военного округа, генерал-майор Денис Лошаков и заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский.

— Служба в военкомате требует огромной ответственности и самоотдачи. Каждый сотрудник ежедневно сталкивается со множеством важных задач: это помощь призывникам, формирование резервистов, поддержка ветеранов и членов их семей. Эта работа важна не только для армии, но и для общества в целом, — сказал Владимир Цибульский.

Отдельно Владимир Цибульский поздравил военного комиссара Тульской области Александра Сафронова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.