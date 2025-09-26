  1. Моя Слобода
В Туле сотрудникам военного комиссариата вручили государственные награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле сотрудникам военного комиссариата вручили государственные награды

Так, военного комиссара Тульской области Александра Сафронова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

26 сентября сотрудников военного комиссариата Тульской области наградили государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщает региональное правительство. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5f/06/d899-1871-4dee-b3f5-d6a489a167c1/8d676fd9-07e3-45ce-aff9-57632ae8c0a0.jpeg

Награды вручили: начальник организационно-мобилизационного Управления — заместитель начальника штаба Московского военного округа, генерал-майор Денис Лошаков и заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5f/06/d899-1871-4dee-b3f5-d6a489a167c1/366a4e9b-7afc-4eb8-acd0-e52521a14baa.jpeg

— Служба в военкомате требует огромной ответственности и самоотдачи. Каждый сотрудник ежедневно сталкивается со множеством важных задач: это помощь призывникам, формирование резервистов, поддержка ветеранов и членов их семей. Эта работа важна не только для армии, но и для общества в целом, — сказал Владимир Цибульский.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5f/06/d899-1871-4dee-b3f5-d6a489a167c1/10ca9608-2436-48b2-bb1f-b24c4a28bc71.jpeg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5f/06/d899-1871-4dee-b3f5-d6a489a167c1/9e3f44a4-d67f-416b-bffa-3a6aa9ca4137.jpeg

Отдельно Владимир Цибульский поздравил военного комиссара Тульской области Александра Сафронова с награждением медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

сегодня, в 17:20 −4
