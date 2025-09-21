  1. Моя Слобода
В Тульской области стартовал проект «КардиоРитм»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мобильная бригада врачей областного кардиодиспансера осмотрела более 15 жителей Алексинского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кардиологи и аритмологи дали пациентам индивидуальные рекомендации по профилактике и дальнейшему лечению. 

Цель проекта «КардиоРитм», который стартовал по поручению губернатора Дмитрия Миляева — повысить доступность кардиологической помощи жителям, проживающим в районах. Специалисты проводят консультации и обследования пациентов, корректируют схему лечения, а также выявляют пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях, и направляют их в областные и федеральные медицинские центры.

— Кардиологическая служба Тульской области признана федеральными экспертами одной из лучших в стране. Благодаря оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, внедрению новых методов диагностики и лечения, а также повышению квалификации медицинских кадров мы выстроили эффективную работу по снижению риска развития заболеваний сердца и сосудов. Проект «КардиоРитм» приближает помощь ведущих кардиологов региона — логичное продолжение уже выработанной тактики, — сказал заместитель председателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из важнейших задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

