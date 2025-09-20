Дмитрий Миляев обратился к тулякам в день 645-летия победы в Куликовской битве

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор отметил, что именно на Куликовом поле было положено начало российской государственности и объединению Руси:

«Сегодня мы отмечаем 645-ю годовщину победы русского воинства в Куликовской битве. Мы гордимся ратными подвигами предков, чьи мужество и сплоченность навсегда вписаны в героическую летопись Отечества.

Объединившись под предводительством князя Дмитрия Донского, они смогли выстоять и в тяжелой битве разбить войско Золотой Орды. Их победа стала поистине судьбоносной и на многие века определила путь нашей великой Родины.

Стойкость, сила духа и отвага героев тех далеких лет и сегодня вдохновляют на подвиги защитников Отечества, придают им мужества и храбрости в борьбе за правое дело, за будущее России.

Уверен, что заложенные предками славные воинские традиции всегда будут свято храниться и передаваться из поколения в поколение, оставаясь залогом силы и могущества нашей державы».