На ремонт швов на Павшинском мосту в Туле выделено 6,3 млн рублей
Фото Алексея Пирязева

На ремонт швов на Павшинском мосту в Туле выделено 6,3 млн рублей

По условиям контракта, подрядчик должен выполнить все работы за 45 дней.

В Туле ищут исполнителя контракта на ремонт Павшинского моста – там необходимо провести замену деформационных швов длиной 62 погонных метра. Исполнителю предстоит выполнить следующие работы

  • демонтаж старых закрытых деформационных швов глубиной 200 мм,
  • устройство новых швов аналогичного типа,
  • разборку асфальтобетонного покрытия,
  • разработку железобетонных конструкций монолитной плиты,
  • установку анкеров диаметром 16 мм на цементно-эпоксидных составах,
  • восстановление геометрии железобетонных элементов.

Общая сумма контракта – чуть более 6,3 млн рублей. Подрядчика определят 29 сентября. Срок выполнения работ – 45 дней с момента подписания документов. Ключевое требование – соблюдение всех правил безопасности, экологии и техники, включая СНиП и ГОСТы для мостовых сооружений.

Фотограф:
вчера, в 22:00 −1
Событие
ремонт дорогиПавшинский мостконтрактподрядчикидеформационные швы
Место
Тула
 

