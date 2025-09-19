На ремонт швов на Павшинском мосту в Туле выделено 6,3 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

По условиям контракта, подрядчик должен выполнить все работы за 45 дней.

В Туле ищут исполнителя контракта на ремонт Павшинского моста – там необходимо провести замену деформационных швов длиной 62 погонных метра. Исполнителю предстоит выполнить следующие работы

демонтаж старых закрытых деформационных швов глубиной 200 мм,

устройство новых швов аналогичного типа,

разборку асфальтобетонного покрытия,

разработку железобетонных конструкций монолитной плиты,

установку анкеров диаметром 16 мм на цементно-эпоксидных составах,

восстановление геометрии железобетонных элементов.

Общая сумма контракта – чуть более 6,3 млн рублей. Подрядчика определят 29 сентября. Срок выполнения работ – 45 дней с момента подписания документов. Ключевое требование – соблюдение всех правил безопасности, экологии и техники, включая СНиП и ГОСТы для мостовых сооружений.