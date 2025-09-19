На ремонт швов на Павшинском мосту в Туле выделено 6,3 млн рублей

В Туле ищут исполнителя контракта на ремонт Павшинского моста – там необходимо провести замену деформационных швов длиной 62 погонных метра. Исполнителю предстоит выполнить следующие работы
- демонтаж старых закрытых деформационных швов глубиной 200 мм,
- устройство новых швов аналогичного типа,
- разборку асфальтобетонного покрытия,
- разработку железобетонных конструкций монолитной плиты,
- установку анкеров диаметром 16 мм на цементно-эпоксидных составах,
- восстановление геометрии железобетонных элементов.
Общая сумма контракта – чуть более 6,3 млн рублей. Подрядчика определят 29 сентября. Срок выполнения работ – 45 дней с момента подписания документов. Ключевое требование – соблюдение всех правил безопасности, экологии и техники, включая СНиП и ГОСТы для мостовых сооружений.