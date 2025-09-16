  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  У 1604 туляков с 1 октября может вырасти плата за газ
У 1604 туляков с 1 октября может вырасти плата за газ
Фото Алексея Пирязева

Речь идёт об абонентах, пользующихся отопительным оборудованием, но не поверивших газовый счетчик.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает жителям Тульской области о необходимости своевременной поверки приборов учета. Межповерочный интервал указывается в паспорте счетчика, а дата очередной поверки счетчика – в ежемесячной квитанции за газ.

Важно помнить, что срок поверки исчисляется не от даты установки и ввода в эксплуатацию прибора учета, а от даты последней поверки. По истечении срока поверки счетчика начисления за газ осуществляются по нормативам – суммы могут вырасти в 2-3 раза.

Особенно это актуально для 1604 абонентов, использующих отопительное газовое оборудование и до сих пор не поверивших счетчик. Провести поверку счётчика абоненты могут любым удобным для себя способом:

  • обратиться в организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании, для демонтажа счетчика с предоставлением его в органы Росстандарта для поверки,
  • сделать заявку в специализированную организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании, на поверку счетчика на дому без демонтажа,
  • приобрести новый счетчик и обратиться в специализированную организацию для замены счетчика с истекшим сроком поверки.

Дополнительную информацию можно получить в абонентских службах ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и по телефонам, указанным на ежемесячных квитанциях.

Фотограф:
вчера, в 20:50 −3
