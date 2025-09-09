В Алексине откроется Музей Щедриных

Объект вошел в состав Тульского музейного объединения. Музей будет рассказывать о творчестве композитора и истории его семьи.

Музей «Алексин Щедриных» — это совместный проект Фонда Валерия Гергиева и правительства Тульской области, реализуемый при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Дмитрия Миляева. Его оснащение производится в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

В рамках рабочего визита заместитель председателя правительства Тульской области — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова посетила мемориальный дом семьи композитора Родиона Щедрина в Алексине.

На объекте выполнены монтажные работы для воссоздания подлинного облика дома семьи Щедриных.

Сейчас приступили к благоустройству территории.

На финальном этапе находится формирование экспозиции музея. В ней будут представлены афиши балетных постановок, фотографии, документы и другие предметы, среди которых и подлинные личные вещи Родиона Щедрина. Музейный фонд объединения был пополнен ими благодаря содействию Фонда развития творческих инициатив.

В формировании предметного ряда музея приняли активное участие музеи-партнеры, среди которых Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Российский национальный музей музыки, Алексинский художественно-краеведческий музей, Государственный музей литературы, искусства и культуры Алтая, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», а также Государственный академический большой театр России и Государственный архив Тульской области.

Пространство разделено на четыре тематических зала. Они рассказывают о жизни и творчестве Родиона Щедрина и Майи Плисецкой, о жизненном пути деда, родителей и близких родственниках композитора. Особое внимание с помощью современных технологий и интерьерных акцентов уделено сохранению образа малой родины, воспитавшей великого композитора и вдохновлявшей его на творческом пути.

— В своих воспоминаниях Родион Константинович часто говорил об Алексине и его детских годах, проведенных здесь. Будучи высокодуховным человеком, он свято чтил историю своего рода и бережно хранил память о ней. В работе над экспозицией и контентом музея мы ставим задачу отразить биографию композитора в событиях и лицах, не упустив ни малейшей детали. На это же ставим акцент и в разработке экскурсий. Этот музей станет живым воплощением самых трогательных воспоминаний композитора. Нам очень важно воплотить их в истинном виде, — сказала Ольга Гремякова.

Заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области отметила, что музей, в комплексе другими объектами показа — Свято-Успенским храмом, где служил дед Щедрина, Детской школой искусств имени К. М. Щедрина и Алексинским домом культуры, где неоднократно бывал композитор, — станут основой единого туристического маршрута, посвященного истории композитора и его семьи.