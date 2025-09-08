  1. Моя Слобода
Из-за ремонта водозабора жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за ремонта водозабора жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду

Публикуем список адресов.

Напомним, что 9 сентября с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы:

  • южнее улицы Пушкинской,
  • квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе, Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • в районе Зеленстроя,
  • в пос. Косая Гора,
  • в военном городке Берники,
  • в деревнях Берники, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в мкр-не Петровский Квартал, пос. Мясново, пос. Лихвинка, пос. Михалково, пос. Новый, пос. Иншинский, пос. Рассвет, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, Скуратовские поселки.

Администрация Тулы просит жителей заранее запастись водой.

В течение дня для туляков будет организована бесплатная раздача воды. 

Адреса выдачи воды:

FireShot Capture 023 - 9 сентября в южной части Тулы будет организована бесплатная раздача_ - [tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru].png

Фотограф:
сегодня, в 07:30 −2
Место
Тула
Прочее
отключение воды
 

