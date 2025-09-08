Из-за ремонта водозабора жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду

Напомним, что 9 сентября с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы:
- южнее улицы Пушкинской,
- квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе, Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- в районе Зеленстроя,
- в пос. Косая Гора,
- в военном городке Берники,
- в деревнях Берники, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.
Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в мкр-не Петровский Квартал, пос. Мясново, пос. Лихвинка, пос. Михалково, пос. Новый, пос. Иншинский, пос. Рассвет, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, Скуратовские поселки.
Администрация Тулы просит жителей заранее запастись водой.
В течение дня для туляков будет организована бесплатная раздача воды.
Адреса выдачи воды: