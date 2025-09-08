Из-за ремонта водозабора жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Напомним, что 9 сентября с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы:

южнее улицы Пушкинской,

квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Рязанская, Новомосковское шоссе, Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

в районе Зеленстроя,

в пос. Косая Гора,

в военном городке Берники,

в деревнях Берники, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в мкр-не Петровский Квартал, пос. Мясново, пос. Лихвинка, пос. Михалково, пос. Новый, пос. Иншинский, пос. Рассвет, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, Скуратовские поселки.

Администрация Тулы просит жителей заранее запастись водой.

В течение дня для туляков будет организована бесплатная раздача воды.

Адреса выдачи воды: