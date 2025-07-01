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Житель Венева натравил стаффа на соседку: женщина получила травму головы

Житель Венева натравил стаффа на соседку: женщина получила травму головы

В полиции по данному факту проводится проверка.

В редакцию Myslo обратилась 63-летняя Елена Коновалова из Венева. По словам женщины, она пострадала от действий своего соседа — тот натравил на нее собаку.

— 28 июня у меня произошел конфликт с соседом, — рассказывает Елена. — Я сказала ему, чтобы он нацепил намордник на своего стаффа и уходил от моего дома. Дело в том, что он взял в привычку натравливать пса на чипированных дворняг, которых я прикармливаю. Вот и в этот раз он пришел с этой целью. Так как был пьяным, отпустил поводок и дал своему псу какую-то команду. Тот бросился на меня, и я чудом успела спрятаться за калиткой. Пес врезался в калитку, и та ударила меня по лицу. Я получила рассечение лба и ушиб левой части лица и тела. Крови целый океан был!

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Женщина сначала отправилась в больницу, потом сняла побои и написала заявление в полицию.

— По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД.

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