Трамвайные пути на Советской превратились в «убийственную ловушку» для автомобилистов

Фото: vk.com/freetularu

На состояние дорожного покрытия на одном из центральных перекрёстков города обратили активисты движения «Свободная Тула».

В группе движения «ВКонтакте» опубликованы кадры, сделанные на пересечении улиц Советской и Оборонной.

Судя по всему, водителю Skoda Rapid придётся раскошелиться как минимум на новую покрышку и ремонт диска – при переезде трамвайных путей колесо легковушки угодило в стык между дорогой и рельсами, где вместо асфальта зияет огромная дыра.

«Вот как выглядят трамвайные пути на центральном перекрёстке, на главной улице города! А это – последствия проезда по этому замечательному представителю проекта «Безопасные и качественные дороги». Администрация города Тулы, обратите внимание на состояние лица города!», – пишет туляк Алексей Мизарев.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в ходе мониторинга объектов улично-дорожной сети специалистами управления выявлен ряд дефектов межрельсового покрытия. Работы по устранению внесены в план, выполнить их должны до 2 июля текущего года.