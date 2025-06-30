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Трамвайные пути на Советской превратились в «убийственную ловушку» для автомобилистов
Фото: vk.com/freetularu

Трамвайные пути на Советской превратились в «убийственную ловушку» для автомобилистов

На состояние дорожного покрытия на одном из центральных перекрёстков города обратили активисты движения «Свободная Тула».

В группе движения «ВКонтакте» опубликованы кадры, сделанные на пересечении улиц Советской и Оборонной.

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Судя по всему, водителю Skoda Rapid придётся раскошелиться как минимум на новую покрышку и ремонт диска – при переезде трамвайных путей колесо легковушки угодило в стык между дорогой и рельсами, где вместо асфальта зияет огромная дыра.

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«Вот как выглядят трамвайные пути на центральном перекрёстке, на главной улице города! А это – последствия проезда по этому замечательному представителю проекта «Безопасные и качественные дороги». Администрация города Тулы, обратите внимание на состояние лица города!», – пишет туляк Алексей Мизарев.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в ходе мониторинга объектов улично-дорожной сети специалистами управления выявлен ряд дефектов межрельсового покрытия. Работы по устранению внесены в план, выполнить их должны до 2 июля текущего года.

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