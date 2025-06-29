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Туляки могут запретить сделки с недвижимостью без личного участия
Фото Алексея Пирязева.

Туляки могут запретить сделки с недвижимостью без личного участия

Рассказываем, как это сделать.

У каждого владельца недвижимости есть возможность обезопасить свои квадратные метры от мошенников. Сделать это можно с помощью записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о невозможности регистрации права без личного участия правообладателя.

Благодаря этой отметке Росреестр не зарегистрирует ни продажу, ни аренду, если в сделке не будет участвовать лично сам собственник объекта недвижимости.

Данная запись вносится отдельно на каждый объект (оформляется отдельное заявление на каждый объект).

Запрет действует до тех пор, пока владелец недвижимости сам его не снимет.

Внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта без личного участия собственника или его законного представителя можно на портале Госуслуг (с использованием приложения «Госключ»), через личный кабинет на официальном сайте Росреестра, а также обратившись в любой офис МФЦ. Отметка вносится в течение 5 рабочих дней.

— Наличие в ЕГРН отметки о запрете регистрационных действий без личного участия собственника делает попытки совершения мошеннических действий невозможными — сделка просто не будет зарегистрирована, — напомнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская. 

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