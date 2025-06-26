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Годовая инфляция в Тульской области в мае выросла до 10%
Фото из архива Myslo

Годовая инфляция в Тульской области в мае выросла до 10%

Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

В последний месяц весны существенно ускорился рост цен на услуги. Заметнее всего подорожал отдых за границей. Выросли цены на поездки в Турцию, Египет, страны Закавказья и Юго-Восточной Азии. Это связано с сезонным ростом цен на зарубежные туры.

Подорожал кофе. Сказалось сокращение его производства в Бразилии. Также выросли цены на сыры. Продолжился рост затрат производителей сыров на сырье — молоко, а также на импортное оборудование и компоненты, такие как закваски, ферменты.

В то же время в регионе больше всего подешевели яйца: увеличение производства привело к снижению розничных цен. Из-за роста издержек производителей и продавцов выросли цены на медицинские товары. При этом стали дешевле электроника, телерадиотовары и средства связи. По сравнению с апрелем подешевели телевизоры, холодильники, пылесосы, утюги, стиральные машины, а также смартфоны.

Основные причины — укрепление рубля, уменьшение спроса и усиление конкуренции между ретейлерами. Снижение спроса во многом связано с охлаждением потребительского кредитования, уточнили в тульском отделении Банка России.

Центробанк намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок по кредитам и депозитам.

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вчера, в 22:28 0
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