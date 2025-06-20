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Новый наставник «Арсенала» Дмитрий Гунько перевез в Тулу свою команду
Фото Артёма Жильцова и пресс-службы ПФК "Арсенал".

Новый наставник «Арсенала» Дмитрий Гунько перевез в Тулу свою команду

Помогать главному тренеру вести тульский клуб к победам будут три специалиста.

Старшим тренером тренерского штаба Дмитрия Гунько в Туле станет Николай Тюнин. Первые шаги в футболе он сделал в севастопольской «Виктории», затем прошел просмотр в школу столичного «Спартака». Благодаря успешной игре за дубль, он регулярно привлекался к тренировкам с основной командой.

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Также Николай Тюнин выступал в качестве полузащитника за «Ротор» (58 матчей) и «Химки» (133 матча). В 2020 году завершил карьеру игрока и вошел в команду Дмитрия Гунько, который на тот момент работал в «Химках». Также работал с ним в армянских клубах «Ноа», «Арарат-Армения» и «Урарту». В качестве тренера стал чемпионом Армении и обладателем Кубка страны.

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Помощник главного тренера – 42-летний Дмитрий Кудряшов, начинавший карьеру в ижевском «Зените». В 1999 году подписал контракт с французским клубом «Сент-Этьен», затем играл за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Луче» (Владивосток), «Шинник» (Ярославль), «Нижний Новгород» и «Муром». С Дмитрием Гунько Кудряшов работает с 2021 года.

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Отвечать за физподготовку игроков будет Владимир Зеленовский. Владимир Викторович начинал карьеру футболиста в «Роторе». Играя на позиции полузащитника, выступал с волгоградским клубом в премьер-лиге, играл за саранскую «Мордовию», ивановский «Текстильщик», тольяттинскую «Ладу», костромское «Динамо», «Тюмень» и «Носту» из Новотроицка. Тренерскую карьеру начинал в столичном «Локомотиве». Работал в «Спартаке-2» и казахстанском «Актобе». С 2021 года трудился в самарских «Крыльях Советов».

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