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Суд взыскал с тульских больниц более 2,5 миллионов за некачественную медпомощь
Фото Алексея Пирязева.

Суд взыскал с тульских больниц более 2,5 миллионов за некачественную медпомощь

Истец заявил, что фактически потерял здоровье.

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба в отношении двух медицинских учреждений.

Мужчина, проходивший лечение в июле 2023 года, требовал с ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» и ГУЗ «Тульская городская клиническая больница № 7» более 3 миллионов 100 тысяч рублей.

На заседании истец пояснил, что по вине медучреждений фактически потерял здоровье и по настоящее время проходит лечение.

Эксперты пришли к выводам, что медики установили мужчине неверный диагноз, недооценили тяжесть его состояния и не провели экстренную госпитализацию при некупируемом болевом синдроме и повышенной температуре тела. В совокупности все эти факторы способствовали ухудшению состояния пациента и создали риск прогрессирования острого заболевания.

Суд определил степень вины и ответственность в 70% для «Тульской городской клинической больницы № 7» и 30% для «Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина». Иск удовлетворили частично: со скорой помощи взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, материальный ущерб — 963,6 рублей, судебные расходы — 90 рублей. Со второго медицинского учреждения — 173 502, 48 рублей утраченного заработка, компенсации морального вреда — 1,5 млн, материальный ущерб — 2 248, 4, судебные расходы — 210 рублей.

Общая сумма взыскания составила 2 251 372 рублей 68 копеек.

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сегодня, в 19:08 +3
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