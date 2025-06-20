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Илья Беспалов проверил ход работ по замене магистральной теплотрассы на улице Генерала Маргелова

Илья Беспалов проверил ход работ по замене магистральной теплотрассы на улице Генерала Маргелова

Проект реализуется в рамках региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

20 июня глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход капитального ремонта магистральных теплосетей на улице Генерала Маргелова. В выездном совещании приняли участие представители управления городского хозяйства, подрядной организации и ресурсоснабжающей компании.

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В 2025 году администрация Тулы принимает участие в региональной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках этого проекта было выделено финансирование на ремонт двух тепловых объектов на общую сумму более 385 млн рублей. Финансирование складывается из федеральных, региональных и муниципальных средств.

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По этой программе в Туле запланирована замена двух участков теплотрасс — на улице Генерала Маргелова и улице Приупской. Общая длина реконструируемых сетей превышает 2 км, из которых более 900 метров — это участок по ул. Генерала Маргелова.

Эта магистраль эксплуатируется с 1965 года и обеспечивает теплом более 20 тысяч жителей. Она давно исчерпала свой ресурс и требовала капитального обновления.

На текущий момент на этом участке выполнено 26% работ: строители демонтировали 800 метров старых труб диаметром 530 мм и проложили около полукилометра новых.

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Представитель подрядчика, заместитель генерального директора ООО «Теплосити» Дмитрий Петровский:

— Все работы идут по графику. Монтаж трубопровода должен быть закончен в начале сентября, а полностью работы должны быть завершены к 1 ноября.

Сейчас в работах задействовано 4 единицы тяжелой техники, краны, гидромолоты. Ежедневно на площадке работает 15 человек.

Особенность работ в том, что старые трубы теплотрассы находились над землей, новые же мы уложим под землю.

Это и безопаснее для людей, и внешне красивее — комфортная среда! 

По окончании работ территорию благоустроят силами подрядчика.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов отметил важность соблюдения сроков работ.

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— Готовь сани летом — это про отопительный сезон! Подготовка к следующему отопительному сезону у нас стартует сразу после окончания предыдущего. Сейчас мы активно ведем работы: ремонтируем котельные, проводим опрессовку сетей, заменяем аварийные участки. Ежегодно в Туле перекладывают около 40 километров теплотрасс. На текущий момент уже переложено более 5 км сетей. Работы предстоит много, и ее нужно делать своевременно.

В этом году мы реализуем два масштабных проекта. Это перекладка 900 м теплотрассы от улицы Генерала Маргелова до Калужского шоссе, работы должны быть завершены в этом году. Второй объект — теплосети протяженностью около 1,2 км на улице Приупской, он рассчитан на два года.

Реализацию этих проектов держим на особом контроле — ошибок здесь быть не должно: климат у нас не самый теплый, отопительный сезон должен проходить без сбоев и задержек.

К работам на улице Приупской подрядчик планирует приступить через неделю.

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