Пожарные машины возле Тульского кремля: стали известны подробности

Фото и видео пресс-службы МЧС России по Тульской области.

В МЧС прокомментировали, почему на этой локации работали спасатели.

Ранее туляки сообщили в соцсетях, что на территории кремля находились пожарные машины. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что на указанной локации проходили учения.

По легенде, в экспозиционном зале здания музейно-выставочного комплекса на базе Тульского кремля произошло возгорание. Незамедлительно к месту условного происшествия были направлены пожарные расчеты города.

По прибытии к месту сотрудники пожарной охраны развернули рукавные линии и подключили их к уличному пожарному гидранту. В это время звенья газодымозащитников готовились к исследованию задымленного здания на предмет пострадавших и тех, кто не успел эвакуироваться.

— Войдя внутрь и проверив помещения, спасателями была обнаружена одна пострадавшая. Надев на женщину маску «самоспасатель» (средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения), сотрудники МЧС России вывели пострадавшую на свежий воздух, — сообщили в ведомстве.

На момент тушения условного пожара и спасения одного пострадавшего спасателям поступила новая вводная: пропала связь со вторым звеном газодымозащитников, также исследующих объятые дымом помещения.

Огнеборцы оперативно выдвинулись на поиски коллег, чтобы оказать им помощь.

В учениях было задействовано 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

Особое внимание уделялось взаимодействию работников объекта с оперативными службами, тренировке пожарно-спасательных подразделений по организации и управлению силами и средствами при тушении возможного пожара, проверке исправности водоисточников и возможности их использования для пожаротушения.