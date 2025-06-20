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В Суворове живодеры лишили кошку глаза
Фото Екатерины.

В Суворове живодеры лишили кошку глаза

Животное приютили волонтеры.

Месяц назад, 18 мая, посетительница одной из баз отдыха в Суворове нашла раненную кошку. У животного была травма глаза.

На следующий день женщина передала кошку волонтерам в Тульскоий центр ветеринарной медицины. Там животное обследовали и приняли решение удалить глаз из-за развившегося сепсиса.

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— Она не могла так сама наколоться на ветку, например. Это 100% сделал человек — шампуром или углем, повреждения «технические». Там же много отдыхающих, некоторые пьяные. Может быть, отгоняли, может быть, специально поранили, — рассказала Myslo волонтер Екатерина Долгополова.

Кошку назвали Минти, после долгого лечения она переехала домой к волонтеру. Судя по всему, животное потерялось: кошка стерилизована и приучена к переноске.

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Сейчас Минти ищет новых хозяев: +7 950 902-74-72 (Екатерина).

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Автор:
сегодня, в 16:33 +2
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