В Суворове живодеры лишили кошку глаза

Фото Екатерины.

Месяц назад, 18 мая, посетительница одной из баз отдыха в Суворове нашла раненную кошку. У животного была травма глаза.

На следующий день женщина передала кошку волонтерам в Тульскоий центр ветеринарной медицины. Там животное обследовали и приняли решение удалить глаз из-за развившегося сепсиса.

— Она не могла так сама наколоться на ветку, например. Это 100% сделал человек — шампуром или углем, повреждения «технические». Там же много отдыхающих, некоторые пьяные. Может быть, отгоняли, может быть, специально поранили, — рассказала Myslo волонтер Екатерина Долгополова.

Кошку назвали Минти, после долгого лечения она переехала домой к волонтеру. Судя по всему, животное потерялось: кошка стерилизована и приучена к переноске.