Бизнес Тульской области оценят на соответствие стандарту общественного капитала

Он позволит оценивать работу бизнеса не только по финансовым результатам, но и по уровню заботы о сотрудниках и влиянию на экологию.

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме заключено трехстороннее соглашение между правительством Тульской области, Агентством стратегических инициатив и АНО «Общественный капитал». Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель АНО Асият Багатырова.

Соглашение предполагает внедрение в Тульской области Стандарта общественного капитала бизнеса. Он включает форму нефинансовой отчетности и специальный индекс для оценки вклада компаний в общественное благосостояние и реализации национальных целей.

Эти показатели будут учитываться при выделении государственной поддержки.

— Агентство стратегических инициатив — давний партнёр Тульской области. Под его патронатом регион активно участвует во многих проектах. Среди них — Национальный инвестиционный рейтинг, Смартека, Рейтинг качества жизни и другие. Сегодня мы подписали соглашение о внедрении Стандарта общественного капитала. Уверен, что его внедрение будет способствовать формированию социально ответственного бизнеса и эффективной реализации национальных проектов, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, первыми Стандарт общественного капитала бизнеса опробуют пилотные регионы.

— Мы очень рады, что Тульский регион самым первым присоединился к этой работе. И надеемся видеть большое количество тульских предприятий, бизнесменов, которые представят результаты совместной работы и с регионом, и с обществом во благо нашей страны. На их примере будут отработаны единые и прозрачные механизмы оценки нефинансовых показателей компаний. Это создаст основу для роста инвестиционной привлекательности, расширит возможности бизнеса по получению государственной поддержки и укрепит конкурентоспособность российских компаний на основе четких критериев, — заявила Светлана Чупшева.

Отметим, в Тульской области создаются комфортные условия для предпринимателей. Так, в этом году в регионе принят Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса». Работа по нормативному закреплению мер поддержки бизнеса продолжается.

Проект стандарта общественного капитала бизнеса предлагает раскрывать два перечня индикаторов:

75 показателей устойчивого развития: экономические, экологические, социальные и управленческие;

45 показателей, отражающих вклад организации в достижение национальных целей развития РФ.

Цель стандарта: признать и простимулировать вклад компаний в общественное благосостояние и развитие России с учетом интересов общества, государства и необходимости охраны окружающей среды. Это позволит бизнесу развиваться в согласии с интересами общества и государства, а также поддержит создание системы мотивации для компаний на основе их общественного капитала.