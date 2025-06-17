Доходы туляков в первом квартале 2025 года выросли на 17%

Фото Алексея Пирязева.

С начала 2025 года доходы населения Тульской области достигли 232,5 миллиарда рублей, увеличившись сразу на 17%. Несмотря на значительное повышение трат на повседневные нужды (+12,7%), жители области умело распоряжаются финансами, откладывая приличные суммы.

Население отложило на будущее целых 15,9 миллиарда рублей — в два раза больше, чем годом ранее, рассказали в Туластате.

В первом квартале 2025 года структура доходов населения изменилась. Туляки стали больше зарабатывать непосредственно на работе — зарплаты заметно выросли.

«При снижении долей доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов от собственности», — отметили в ведомстве.