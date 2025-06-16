В Тульской области заменят 1129 лифтов

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По словам министра жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олега Дючкова, в региональную программу капремонта лифтов включено 977 многоквартирных домов, оборудованных 3386 лифтами. С 2018 года уже заменено 889 лифтов в 281 МКД.

– До 15 февраля 2030 года нужно заменить 1129 лифтов в Туле, Алексине, Новомосковске, Ефремове, Киреевском, Узловском и Щекинском районах. Основная доля приходится на дома со спецсчетами, – пояснил министр. – В марте 2025 году утвержден пятилетний план по замене лифтов. Общая потребность в средствах на замену всех лифтов составляет порядка 4 млрд рублей.

В этом году 27 МКД перешли со спецсчета на «котловой» - для замены лифтового оборудования. До конца года Фонд капитального ремонта выполнит замену 121 лифта. Начаты работы по замене 12 лифтов в трех домах. По остальным домам разрабатывается проектно-сметная документация. Также работы ведутся по замене 4 лифтов в 4 домах на специальных счетах.

В 2025 году прошли собрания собственников и приняты решения о замене 27 лифтов в 8 МКД, аккумулирующих средства на спецсчетах. Подрядчики приступили к составлению проектно-сметной документации.

Приняли решение о добровольном переходе на «котловой счет» 5 МКД: 14 лифтов в этих домах будут заменены в 2026 году.

5 МКД будут переведены на «котловой счет» принудительно для замены 28 лифтов в 2026 году, так как собственники не определились с решением на общем собрании.

– С учетом требования замены лифтов до 2030 года все дома с лифтами и неопределившимся собственниками будут передвинуты по срокам ремонта на 2026-2028 гг. У собственников появится обязательство: либо принять решение и заключать договоры с подрядными организациями, либо перейти на «котловой счет». В последнем случае все обязательства по замене лифтов перейдут в Фонд капремонта, – предупредил министр.

По его словам, сейчас не выстроено взаимодействие между собственниками МКД, подрядными организациями, техническими заказчиками. Нет точных сроков проведения работ и контактных данных исполнителей. Все это порождает жалобы и недовольство жителей.

– С 1 сентября 2024 года в связи с изменениями в Жилищном Кодексе РФ строительный контроль стал обязательным при проведении всех работ при проведении капремонта независимо от того, котловой или спецсчет, – пояснил Олег Дючков.

– А что будет, если собственники не перейдут на «котловой» счет, но и сами не будут менять лифты? – уточнил губернатор.

– Для соблюдения сроков замены такие МКД будут переведены на «котловой» счет принудительно, – ответил министр.

– Сколько подрядчиков работает на этом рынке? – поинтересовался Дмитрий Миляев.

По словам министра, есть список – примерно 100 рекомендованных организаций, которые отвечают необходимым требованиям для выполнения работ. Но, уточнил Олег Дючков, квалифицированных монтажников не хватает. Что касается собственников МКД на спецсчетах, то они сами выбирают подрядчиков, не всегда сверяясь с рекомендациями министерства и Фонда капремонта. Из-за этого бывают проблемы в качестве работ и сроках.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил главам администраций совместно с управляющими организациями активнее информировать собственников о проводимых работах в домах на спецсчетах не только по замене лифтов, но и по ремонту крыш, фасадов, инженерных систем отопления.

Заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора Андрей Бирюков отметил, что замена лифтов в МКД, имеющих специальные счета, идет низкими темпами:

– Сотрудники Ростехнадзора участвуют в проверке лифтов, проводимой прокуратурой Тульской области. В настоящее время проверено 227 лифтов, из которых 188 отработали нормативный срок службы. Выявлено 1715 нарушения обязательных требований Правил и Технического регламента «Безопасность лифтов». Управление рассмотрело 20 дел об административных правонарушениях на основании постановлений районных прокуроров.

Но если запланированные мероприятия в рамках утвержденного плана будут выполнены в полном объеме, то проблема с изношенными лифтами в регионе будет решена.

Также на совещании обсудили замену лифтов в учреждениях социальной сферы. На балансе учреждений соцсферы находится 234 лифта. До 2030 года замене подлежат 79 лифтов в учреждениях здравоохранения и один лифт в Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов. До конца этого года будет заменено шесть лифтов.

Дмитрий Миляев поручил своему первому заместителю – председателю Правительства Тульской области Михаилу Пантелееву проконтролировать, чтобы пятилетние планы по замене лифтов в жилом фонде и учреждениях социальной сферы были обеспечены финансированием.