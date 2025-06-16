Под Новомосковском найдены останки красноармейцев, погибших в 1941 году

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В окрестностях д. Ново-Яковлевка под Новомосковском началась эксгумация останков солдат 239-й стрелковой дивизии, погибших 27 ноября 1941 года в бою на Сталиногорском направлении. По предварительным оценкам, общее количество павших бойцов может достигать нескольких десятков человек.

За первые два дня работы были обнаружены останки не менее четырех человек. Также найдены каски, фрагменты обуви, остатки амуниции, ремней, пуговицы. У одного из бойцов при себе были трофейные вещи немецкого офицера. Удалось установить их владельца – это адъютант 3-го дивизиона 29-го артиллерийского полка обер-лейтенант Хюбнер. По архивным данным, он был убит 25 ноября 1941 года в бою рядом с с. Спасское.

Волонтёры надеются, что им удастся обнаружить личные опознавательные знаки (медальоны), которые помогут установить имена погибших защитников Отечества. Найденные личные вещи советских солдат и германские трофеи будут переданы музеям.

Несколько лет назад в Ново-Яковлевке проводились масштабные мероприятия, в ходе которых были эксгумированы останки 63 красноармейцев. Пятеро из них были идентифицированы как бойцы 239-й стрелковой дивизии. Позднее все они были с воинскими почестями перезахоронены в братской могиле № 19 в Ново-Яковлевке.