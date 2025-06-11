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После атак БПЛА за единовременной выплатой обратились 56 жителей Тульской области
Фото Юлии Александровой.

После атак БПЛА за единовременной выплатой обратились 56 жителей Тульской области

Компенсацию получат в том числе те, кто пострадал от атак в регионе с 7 по 8 июня.

В Тульской области 56 жителей региона обратились в органы соцзащиты с заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи после массированной атаки БПЛА с 22 по 26 мая. 

Как стало известно Myslo, четыре гражданина получили единовременную материальную компенсацию за ущерб здоровью, размер которой зависит от тяжести полученных травм: двум выплачено по 600 тысяч рублей, одному — 300 тысяч рублей, ещё одному — 100 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты рассматривают еще 52 заявления от пострадавших, потерявших имущество вследствие чрезвычайного происшествия. 

Решение о выплате компенсации примут после получения всех необходимых документов и подтверждения фактов ущерба. Как мы сообщали ранее, автовладельцы, пострадавшие от атак БПЛА, могут остаться без компенсации. Возместить ущерб должен виновник — после расследования уголовного дела.

— Органы местного самоуправления восстанавливают поврежденные объекты недвижимости. Компенсация ущерба, причиненного транспортным средствам в результате указанных происшествий, указом не установлена, — отметили Myslo в региональном правительстве. 

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев внес изменения в указ, в котором прописаны размеры компенсаций тем, кто пострадал или чье жилье было повреждено в результате атак БПЛА с 22 по 26 мая. Теперь деньги выплатят и тем, кто пострадал 7 и 8 июня. 

Размер выплат сохранился: 

  • 100 тысяч рублей — если человек получил легкий вред здоровью,
  • 300 тысяч рублей — если человек получил вред здоровью средней тяжести,
  • 600 тысяч рублей — если человек получил тяжкий вред здоровью,
  • 150 тысяч рублей — в связи с утратой (повреждением) в результате происшествия имуществом, находящимся в жилом помещении, в том числе объектов вспомогательного (хозяйственно-бытового) назначения, расположенных в границах земельного участка с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. 

    Обратиться за предоставлением единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества могут собственники (наниматели) жилых помещений и (или) имеющие регистрацию по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, пострадавшем в результате происшествия, и (или) фактически в нем проживавшие. 

Для получения единовременной материальной помощи граждане обращаются с заявлением по форме (образец здесь) в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в любое отделение МФЦ. О том, какие документы нужно приложить и почему могут отказать, можно почитать по ссылке. 

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Автор:
сегодня, в 12:35 0
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