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Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в регионе обновят более 8 км дорог, ведущих к медучреждениям
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в регионе обновят более 8 км дорог, ведущих к медучреждениям

Об этом рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская.

В Тульской области модернизация дорожной сети обеспечивать доступ жителей к медицинским учреждениям. В этом году отремонтируют более 8 км дорог местного значения.

Активные дорожные работы ведутся на улице Советской в Венёве. Протяженность ремонтируемого участка – около 1 км, работы выполнены на 48%. В ближайшее время здесь полностью заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят новые автобусные павильоны, дорожные знаки и «лежачие полицейские». Эта дорога ведёт к венёвскому филиалу ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы», который обслуживает жителей района.

Параллельно ведутся работы на ул. Макаренко в Туле – там идёт ремонт на участке длиной более 2,5 км. Ремонт выполнен на 84%, благодаря ему подъезд к местной поликлинике станет намного комфортнее.

Также в 2025 году будет отремонтирован участок дороги на ул. Радбужской в Алексине, ведущей к районной больнице № 1, а в Туле приведут в порядок участок ул. Кирова длиной 3,5 км, по которому туляки добираются до Городской больницы № 9 и отделения профосмотров кожвендиспансера.

– Национальный проект «Инфраструктура для жизни» нацелен на повышение качества жизни жителей регионов нашей страны. Поэтому в программу ремонта в первую очередь включают дороги, ведущие к социально значимым объектам. Качественная, безопасная дорога – один из факторов, играющих ключевую роль в скорости доставки пациентов и оказания им помощи, – отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская.

В связи с увеличением уровня регионального финансирования в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 40 дорог регионального и местного значения общей длиной порядка 125 км.

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