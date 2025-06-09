Погода в Туле 10 июня: до +23 градусов и без осадков

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.