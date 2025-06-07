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В Алексине появится новая точка притяжения для жителей серебряного возраста

В Алексине появится новая точка притяжения для жителей серебряного возраста

Сейчас в комплексном центре социального обслуживания ведется ремонт. После его окончания размер его увеличится вдвое, а спектр услуг — расширится.

Продолжается капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания населения в Алексине на площади Победы. Демонтирована кровля, начат первый этап благоустройства территории. Работы ведутся на средства регионального бюджета.

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В следующему году 2-этажное здание полностью преобразится: появятся просторные комнаты для проведения мероприятий и творческих занятий, лечебной физкультуры, консультаций с психологом и социальной реабилитации.

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На улице установят уютные беседки, оборудуют спортплощадку с зоной для йоги и летнюю сцену.

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После завершения ремонта здания на площади Победы размер центра социального обслуживания увеличится вдвое, а спектр услуг — расширится. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

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сегодня, в 19:09 0
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центр социального обслуживанияремонт
Место
Тульская областьАлексин

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