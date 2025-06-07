В Алексине появится новая точка притяжения для жителей серебряного возраста

Сейчас в комплексном центре социального обслуживания ведется ремонт. После его окончания размер его увеличится вдвое, а спектр услуг — расширится.

Продолжается капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания населения в Алексине на площади Победы. Демонтирована кровля, начат первый этап благоустройства территории. Работы ведутся на средства регионального бюджета.

В следующему году 2-этажное здание полностью преобразится: появятся просторные комнаты для проведения мероприятий и творческих занятий, лечебной физкультуры, консультаций с психологом и социальной реабилитации.

На улице установят уютные беседки, оборудуют спортплощадку с зоной для йоги и летнюю сцену.

После завершения ремонта здания на площади Победы размер центра социального обслуживания увеличится вдвое, а спектр услуг — расширится. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.