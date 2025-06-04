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В Суворовском районе приставы опечатали убойный цех мясоперерабатывающего завода
Фото УФССП по Тульской области.

В Суворовском районе приставы опечатали убойный цех мясоперерабатывающего завода

Все из-за антисанитарии.

В Суворовском районе суд обязал остановить работу убойного цеха мясоперерабатывающего завода в селе Рождествено на 30 суток из-за грубых нарушений санитарных норм.

Проверка показала, что предприятие пренебрегало требованиями закона по обеспечению эпидемиологической безопасности производства. Выявлены следующие нарушения:

  • Территория вокруг артезианской скважины загрязнена мусором и подвергается несанкционированному сжиганию отходов.
  • Контейнеры для сбора мусора отсутствуют, помещения цехов требуют ремонта: полы, потолки и стены повреждены, покрыты грибком и грязью.
  • Производственные площади заражены грызунами, насекомыми и птицами.
  • Санитарные комнаты и души непригодны для эксплуатации, оборудование находится в аварийном состоянии.
  • У работников нет условий соблюдать личную гигиену: сантехника неисправна, индивидуальные защитные средства отсутствуют.

Поскольку указанные нарушения создают реальную угрозу здоровью населения, суд вынес постановление о временном закрытии цеха.

Сотрудники службы судебных приставов немедленно возбудили исполнительное производство и закрыли доступ в помещение предприятия. Руководителям вручены разъяснения о последствиях невыполнения предписания суда, включая штрафы.

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