Житель Суворова вынес из ПВЗ в Туле товары на четверть миллиона

Фото: МВД.

Сотрудники тульской полиции вычислили похитителя запчастей от компьютера, телефонов, бытовой техники и одежды из пункта выдачи заказов на улице Генерала Маргелова. С заявлением к силовикам обратилась управляющая ПВЗ, общая стоимость «пропавших» товаров составила около 273 тысяч рублей.

Вора удалось вычислить по камерам. Им оказался 21-летний житель Суворова, работающий в том же ПВЗ. Мужчина во всем сознался и рассказал, что уже успел продать часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Уже бывшему работнику ПВЗ грозит до 6 лет лишения свободы.