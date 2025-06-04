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Житель Суворова вынес из ПВЗ в Туле товары на четверть миллиона
Фото: МВД.

Житель Суворова вынес из ПВЗ в Туле товары на четверть миллиона

Мужчина совмещал работу с криминальным хобби.

Сотрудники тульской полиции вычислили похитителя запчастей от компьютера, телефонов, бытовой техники и одежды из пункта выдачи заказов на улице Генерала Маргелова. С заявлением к силовикам обратилась управляющая ПВЗ, общая стоимость «пропавших» товаров составила около 273 тысяч рублей.

Вора удалось вычислить по камерам. Им оказался 21-летний житель Суворова, работающий в том же ПВЗ. Мужчина во всем сознался и рассказал, что уже успел продать часть похищенного.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Уже бывшему работнику ПВЗ грозит до 6 лет лишения свободы.

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Автор:
сегодня, в 09:42 +1
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