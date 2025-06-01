Почетному гражданину Тульской области Василию Мирошниченко исполнился 101 год

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 июня в Туле губернатор Дмитрий Миляев поздравил ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Тульской области Василия Мирошниченко с днем рождения. Ему исполнился 101 год.

— Василий Маркович, Вы по-прежнему участвуете в наших патриотических акциях и мероприятиях, остаетесь активным общественником, воспитываете нашу молодежь. Огромное спасибо Вам за Победу, которую Вы принесли стране и миру 80 лет назад. Тот ратный подвиг, который совершили Вы и Ваши боевые товарищи — наши дорогие ветераны — сегодня вдохновляет всех бойцов, которые в зоне СВО снова защищают нашу Родину. Низкий Вам поклон за весь Ваш жизненный путь! — сказал губернатор.

Василий Мирошниченко родился 1 июня 1924 года. В 1941 году, окончив 9 классов, ушел добровольцем на фронт. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 2-м Украинском фронтах.

После войны окончил техникум имени С. И. Мосина в Туле. Работал преподавателем профтехучилища № 1, директором профтехучилища № 2.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За самоотверженность и единство», серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области».

В 2005 году Василию Мирошниченко присвоено звание «Почетный гражданин города Тулы», а в 2025-м Дмитрий Миляев вручил Василию Мирошниченко почетный знак «Почетный гражданин Тульской области».

Василий Маркович принимает участие в работе Совета ветеранов Советского района Тулы.

Также сегодня 102-й день рождения отмечает еще один ветеран Великой Отечественной войны — Мария Николаевна Нартова.

Во время войны она служила медсестрой в медсанбате батальона аэродромного обслуживания дальней бомбардировочной авиации 2-й воздушной Армии. Победный май Мария Николаевна встретила в Вене.

— Мария Николаевна! Вся ваша жизнь — пример патриотизма и трудолюбия. Спасибо Вам за все, что вы сделали для нашей страны, для молодых поколений. От всего сердца желаю здоровья! Гордимся Вами! — сказал губернатор Дмитрий Миляев.