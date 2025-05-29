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Илья Беспалов проинспектировал подготовку лагеря «имени Саши Чекалина» к первой смене
Фото Алексея Пирязева.

Илья Беспалов проинспектировал подготовку лагеря «имени Саши Чекалина» к первой смене

Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня.

Лагерь «имени Саши Чекалина» готовится принять первых отдыхающих лета-2025. В последние два года ему уделяют особое внимание: старейший оздоровительный лагерь Тулы обрел вторую жизнь. С 2023 года здесь обновляют инфраструктуру. Старые деревянные домики планомерно сменяют новые модульные корпуса.

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29 мая глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал подготовку лагеря «имени Саши Чекалина» к новому сезону. Сейчас здесь идут последние приготовления: клининг в жилых корпусах и столовой, благоустройство территории.

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В этом году в соответствии с поручением губернатора в лагере продолжили обновление инфраструктуры. По федеральной программе модернизации организаций детского отдыха возвели еще два новых жилых корпуса, капитально отремонтировали здание пищеблока. В рамках подготовки к сезону этого года выполнили капремонт общежития для сотрудников, обустроили новую универсальную спортивную площадку, благоустроили территорию.

 

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Начальник оздоровительного лагеря «имени Саши Чекалина» Олеся Андреева рассказала: 

— Все запланированные работы выполнены качественно и в срок. В этом году благодаря появлению жилых корпусов лагерь сможет в одну смену принять на 104 ребенка больше. Новые модульные корпуса типовые, они устроены по принципу тех, что были возведены в лагере в 2023-м, — они хорошо себя зарекомендовали. Детям здесь комфортно: ребята живут по 4 человека в комнате, в каждой есть в свой санузел. В корпусе есть всё что нужно: огромные игровые зоны, помещение для сушилок, для багажа. Все корпуса предусмотрены для размещения детей с ограниченными возможностями здоровья — пандусы, системы доступности для маломобильных групп населения.

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В этом году капитально отремонтировали пищеблок: зданию было более 30 лет. Здесь полностью заменили кровлю, обновили фасад, систему вентиляции, электро- и водоснабжения, канализацию, отремонтировали цеха, закупили новое оборудование. Сейчас оно уже настроено и готово к работе. 

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Безопасности здесь уделяется особое внимание. В лагере проверена работоспособность инженерных коммуникаций, противопожарных систем, проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности: его территория полностью огорожена, оснащена системами видеонаблюдения.

Летом-2025 в лагере «имени Саши Чекалина» запланированы профильные программы творческой, спортивной и патриотической направленности, а также одна профильная смена от «Движения Первых» как стратегического партнера.

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Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— Летняя оздоровительная кампания стартует в большинстве тульских лагерей 1 июня. Лагерь с круглогодичным размещением «Березка» уже принял детей. В целом мы планируем за всю летнюю оздоровительную кампанию в загородных лагерях принять более 7000 детей. Мы обеспечили им комфортные условия, подготовили насыщенную программу. Пусть каникулы у наших детей будут яркими и интересными, ребята хорошо отдохнут и наберутся сил к новому учебному году!

 

В этом году в Туле будут функционировать 6 загородных оздоровительных лагерей — 3 муниципальных и 3 коммерческих, которые находятся в ведении муниципалитета. В них отдохнет более 7 тысяч детей.

Муниципальные лагеря: «Орлёнок» в Хомяково, «Березка» в Большой Туле и лагерь «им. С. Чекалина» в Щекинском районе.

Коммерческие: «Солнечный» в деревне Колодезное, «Новая волна» на Косой Горе и «Дружба» в Севрюково.

В летний период 2025 года запланирована работа 79 лагерей дневного пребывания на базе 60 общеобразовательных организаций, а также 14 лагерей труда и отдыха для детей от 14 лет на базе 12 образовательных организаций.

При организации оздоровительной кампании 2025 года администрация МО город Тула планирует охватить разными формами отдыха более 31 тысячи человек: 

  • загородные оздоровительные лагеря,
  • санаторные лагеря Краснодарского края и Тульской области,
  • оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений,
  • лагеря труда и отдыха на базе образовательных учреждений.
     
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сегодня, в 15:57 +2
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Место
ТулаЩекинский район

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