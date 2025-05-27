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В Тульской области вдвое снизился спрос на ипотечные кредиты
Фото из архива Myslo

В Тульской области вдвое снизился спрос на ипотечные кредиты

Об этом по итогам первого квартала текущего года сообщает региональное отделение Банка России.

С января по март туляки оформили 1415 ипотечных жилищных кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем годом ранее. Ипотечное кредитование замедлилось на фоне высоких процентных ставок на вторичном рынке и сокращения ряда льготных программ.

Средний срок кредитования в первом квартале превысил 26 лет, а сумма кредита, по сравнению с 2024 годом, выросла на 500 тысяч – до 3,8 млн рублей. С учетом льготных программ средняя процентная ставка составила 8%, отметили в тульском отделении Банка России.

С января начал действовать ипотечный стандарт. Его цель — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали клиентов об условиях кредита и связанных с ним рисках.

Документ запрещает банкам получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к росту цен на недвижимость. Такие схемы ставят в невыгодное положение тех, кто купил недвижимость на стадии строительства: если человек захочет продать такую квартиру, её цена вряд ли покроет остаток кредита.

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Фотограф:
сегодня, в 19:39 0
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