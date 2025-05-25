Во время атаки беспилотников загорелся купол Свято-Никольского собора в Епифани

Фото телеграм-канала Тула. Происшествия.

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Собор в Епифани горит. По предварительной информации, на купол упал беспилотник.

Первое упоминание о соборной церкви во имя святителя и чудотворца Николая «на Епифани на посаде» относится к 1640-м годам. В 1736–1738 годах на месте деревянного был выстроен каменный пятиглавый собор.

В 1766 году над воротами южной стены построили каменную придельную церковь во имя мученика святого Иоанна Воина. До настоящего времени сохранились колокольня и угловая юго-западная башня.

Настоятель Собора иерей Александр Звягин. Престолы: Николая Чудотворца, Михаила Архангела, Илии Пророка, Иоанна Воина, Сергия Радонежского, «Троеручица» иконы Божией Матери.

При Свято-Никольском соборе есть действующая библиотека и Воскресная школа.

