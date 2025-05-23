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В тульских парках у дроздов вылетели первые птенцы — желторотики
Фото Татьяны Шаньшиной.

В тульских парках у дроздов вылетели первые птенцы — желторотики

Встретив такого малыша, не спешите брать его в руки.

В тульских парках у дроздов вылетели первые слётки. Милых желторотиков, слетевших из родного гнезда, можно встретить в парке на траве, газоне, асфальте, рассказали сотрудники «Тульских парков». 
 
Слётками называют птенцов, которые самостоятельно покидают гнездо. Они еще толком не умеют летать, прыгают по земле и громко пищат.

«Встретив такого малыша не спешите брать его в руки. Вылет из родного гнезда — это нормальный цикл жизни птиц. Птенцы покидают гнездо еще до того, как начнут хорошо летать. Родители-дрозды находят своих детей по голосу», — рассказали сотрудники. 

Взрослые дрозды кормят птенцов червями, жуками, мошками. Через некоторое время пернатые малыши окрепнут для первых самостоятельных полётов.

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