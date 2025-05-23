Фото Татьяны Шаньшиной.

Встретив такого малыша, не спешите брать его в руки.

В тульских парках у дроздов вылетели первые слётки. Милых желторотиков, слетевших из родного гнезда, можно встретить в парке на траве, газоне, асфальте, рассказали сотрудники «Тульских парков».



Слётками называют птенцов, которые самостоятельно покидают гнездо. Они еще толком не умеют летать, прыгают по земле и громко пищат.

«Встретив такого малыша не спешите брать его в руки. Вылет из родного гнезда — это нормальный цикл жизни птиц. Птенцы покидают гнездо еще до того, как начнут хорошо летать. Родители-дрозды находят своих детей по голосу», — рассказали сотрудники.

Взрослые дрозды кормят птенцов червями, жуками, мошками. Через некоторое время пернатые малыши окрепнут для первых самостоятельных полётов.