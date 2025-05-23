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Рейд: на Упе и в Щекинском водохранилище обнаружили полкилометра браконьерских сетей

Рейд: на Упе и в Щекинском водохранилище обнаружили полкилометра браконьерских сетей

Возбуждено 7 административных дел.

23 мая на Щекинском водохранилище и на реке Упа прошли рейды по выявлению браконьеров. Рейды провели госинспекторы департамента охотничьего хозяйства регионального министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии совместно с коллегами Московско-Окского теруправления Росрыболовства.
 
На водоемах обнаружено и снято 500 метров сетей. В отношении нарушителей возбуждено 7 административных дел. Размер причиненного ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 50 тысяч рублей.
 
В департаменте охотхозяйства напомнили, что на вылов рыбы всеми орудиями добычи в период нереста действует запрет. Речь идет о периоде с 1 апреля по 10 июня. Исключением может служить вылов с берега одной удочкой и не более чем двумя крючками. Также запрещено добывать рыбу с использованием сетей.

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