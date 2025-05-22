Туляк Дмитрий Свинов возглавил ГУ МВД России по Волгоградской области

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В соответствии с приказом Министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Дмитрий Свинов назначен врио начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее на протяжении шести лет он занимал аналогичную должность в Курганской области.

справка myslo

Дмитрий Свинов родился 17 декабря 1970 года в Туле. После окончания Тульского государственного технического университета в 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового инспектора милиции.

Спустя год перешел в подразделение уголовного розыска, в котором служил сначала оперуполномоченным, а затем старшим оперуполномоченным до 1999 года. В 2001 году Дмитрий Вячеславович возглавил Кировский отдел милиции УВД Пролетарского района города Тулы.

С 2004 по 2005 год был заместителем начальника УВД Пролетарского района города Тулы – начальником милиции общественной безопасности, а затем был назначен на должность начальника ОВД по Привокзальному району города Тулы. С 2009 года занимал должность начальника УВД по Щекинскому району Тульской области.

В 2014 году был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. С 2015 по 2019 год был заместителем начальника УМВД России по Тверской области – начальником полиции. С апреля 2019 по май 2025 года возглавлял Управление МВД России по Курганской области.

Дмитрий Свинов награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными наградами МВД России и наградным оружием. Ему присвоено звание «Почетный сотрудник МВД России». Кандидат юридических наук.