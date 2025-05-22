  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк Дмитрий Свинов возглавил ГУ МВД по Волгоградской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк Дмитрий Свинов возглавил ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото из архива Myslo

Туляк Дмитрий Свинов возглавил ГУ МВД России по Волгоградской области

Замминистра МВД Владимир Кубышко представил нового руководителя волгоградским полицейским.

В соответствии с приказом Министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Дмитрий Свинов назначен врио начальника ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее на протяжении шести лет он занимал аналогичную должность в Курганской области.

справка myslo

Дмитрий Свинов родился 17 декабря 1970 года в Туле. После окончания Тульского государственного технического университета в 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового инспектора милиции.

Спустя год перешел в подразделение уголовного розыска, в котором служил сначала оперуполномоченным, а затем старшим оперуполномоченным до 1999 года. В 2001 году Дмитрий Вячеславович возглавил Кировский отдел милиции УВД Пролетарского района города Тулы.

С 2004 по 2005 год был заместителем начальника УВД Пролетарского района города Тулы – начальником милиции общественной безопасности, а затем был назначен на должность начальника ОВД по Привокзальному району города Тулы. С 2009 года занимал должность начальника УВД по Щекинскому району Тульской области.

В 2014 году был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. С 2015 по 2019 год был заместителем начальника УМВД России по Тверской области – начальником полиции. С апреля 2019 по май 2025 года возглавлял Управление МВД России по Курганской области.

Дмитрий Свинов награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными наградами МВД России и наградным оружием. Ему присвоено звание «Почетный сотрудник МВД России». Кандидат юридических наук.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
полицияУМВД России по Волгоградской области
Люди
Дмитрий Свинов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле ищут 46-летнего Артёма Хазова
В Туле ищут 46-летнего Артёма Хазова
Тульская область отправила на Всероссийский конкурс по благоустройству четыре проекта
Тульская область отправила на Всероссийский конкурс по благоустройству четыре проекта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.