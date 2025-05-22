  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тракторист Михаил Белов из Ефремова спел с Денисом Клявером в шоу «Перепой звезду» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский тракторист Михаил Белов спел с Денисом Клявером в шоу «Перепой звезду»

Тульский тракторист Михаил Белов спел с Денисом Клявером в шоу «Перепой звезду»

Наш земляк выбрал для выступлению песню Григория Лепса и Стаса Пьехи «Она не твоя».

На Первом канале стартовал новый сезон музыкального шоу «Перепой звезду», в котором обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше.

Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи. В жюри — Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.

Первый выпуск нового сезона открыл музыкальный поединок между 46-летним трактористом из с. Соклаково Ефремовского района Тульской области Михаилом Беловым и экс-солистом группы «Чай вдвоём» Денисом Клявером. 

Они исполнили трек Григория Лепса и Стаса Пьехи «Она не твоя». Четверо судей из пяти отдали победу в этом вокальном состязании Михаилу Белову.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
шоу Перепой звездуПервый каналтелевидениепесня
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет электроэнергии 23 мая
Где в Туле не будет электроэнергии 23 мая
За 12 часов силы ПВО сбили над Тульской областью 13 вражеских беспилотников
За 12 часов силы ПВО сбили над Тульской областью 13 вражеских беспилотников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.