Тульский тракторист Михаил Белов спел с Денисом Клявером в шоу «Перепой звезду»

Наш земляк выбрал для выступлению песню Григория Лепса и Стаса Пьехи «Она не твоя».

На Первом канале стартовал новый сезон музыкального шоу «Перепой звезду», в котором обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше.

Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи. В жюри — Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.

Первый выпуск нового сезона открыл музыкальный поединок между 46-летним трактористом из с. Соклаково Ефремовского района Тульской области Михаилом Беловым и экс-солистом группы «Чай вдвоём» Денисом Клявером.

Они исполнили трек Григория Лепса и Стаса Пьехи «Она не твоя». Четверо судей из пяти отдали победу в этом вокальном состязании Михаилу Белову.