Минометные снаряды, ручные гранаты и запалы к ним найдены в Тульской области

За прошедшие выходные дни в Тульской области найдено 35 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометные снаряды, ручные гранаты РПГ-42, РГД-33, Ф1 и запалы к ним обнаружены у поселка Ленинского и в Белевском районе.
Группа разминирования Управления противопожарной службы уничтожила опасные находки.
В УПС тулякам напомнили порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета:
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте опасную находку;
- не подходите близко сами и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения по телефонам 101 или 112;
- дождитесь прибытия оперативных служб.