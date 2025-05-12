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Минометные снаряды, ручные гранаты и запалы к ним найдены в Тульской области
Фото Управления противопожарной службы.

Минометные снаряды, ручные гранаты и запалы к ним найдены в Тульской области

35 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожены специалистами группы разминирования.

За прошедшие выходные дни в Тульской области найдено 35 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометные снаряды, ручные гранаты РПГ-42, РГД-33, Ф1 и запалы к ним обнаружены у поселка Ленинского и в Белевском районе.

Группа разминирования Управления противопожарной службы уничтожила опасные находки. 

В УПС тулякам напомнили порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета:

  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте опасную находку;
  • не подходите близко сами и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения по телефонам 101 или 112;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

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