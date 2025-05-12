Минометные снаряды, ручные гранаты и запалы к ним найдены в Тульской области

Фото Управления противопожарной службы.

За прошедшие выходные дни в Тульской области найдено 35 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометные снаряды, ручные гранаты РПГ-42, РГД-33, Ф1 и запалы к ним обнаружены у поселка Ленинского и в Белевском районе.

Группа разминирования Управления противопожарной службы уничтожила опасные находки.

В УПС тулякам напомнили порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета: