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Масштабные отключения в Туле: 14 мая часть Пролетарского и Привокзального округов останется без воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

Масштабные отключения в Туле: 14 мая часть Пролетарского и Привокзального округов останется без воды

Напомним, Окско-Непрейковский водозабор будут готовить к зиме.

По сообщению Тулагорводоканала, 14 мая с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды:

  • в части Пролетарского района города: в квартале, ограниченном улицами: Пролетарская – Епифанская – Кирова – Марата;
  • в части Привокзального района: в с. Алешня, с. Маслово (по ул.: Электронная, Радиотехническая, Лазерная, Белевская, Белоусовский бульвар, Ландышевая, Васильковая, Лесная), ЖК «Притяжение», ЖК «Петровский квартал», п. Косая Гора.
  • Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов, южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстрой», а так же п. Рассвет, п. Иншинский, Скуратовские поселки, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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