«Одна судьба — одна Победа!»: город-герой Тулу посетили гости из Беларуси

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле побывали туроператоры и представители Национального агентства по туризму Республики Беларусь.

В программу тура вошло посещение мемориалов «Героическим защитникам Тулы» и «Защитникам неба Отечества», Музея обороны, Тульского государственного музея оружия, Тульского кремля и др. Также гости стали зрителями Парада Победы на площади Ленина.

— По поручению Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева мы развиваем и укрепляем отношения с дружественными государствами. Экскурсия, подготовленная специально для маршрута «Одна судьба — одна Победа!», призвана продемонстрировать ценность неразрывной связи двух братских народов в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнула заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.

Информационный тур состоялся в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Тульской области с Национальным агентством по туризму Республики Беларусь, которое было подписано на XXVII Международной выставке-ярмарке туристических услуг «ОТДЫХ-2025» 27 марта.

Также патриотический маршрут «Одна судьба — одна Победа!» вошел

в каталог туристических маршрутов «Путь героя». Он создан Центром стратегических разработок совместно с Минэкономразвития России.

Сборник объединил 20 маршрутов в разных уголках России. Каждый из них можно охватить за два-три дня самостоятельно или с экскурсией.

Каталог познакомит путешественников с героическими страницами прошлого, поможет передать память о подвигах следующим поколениям. В нем представлены достопримечательности Волгоградской, Курской, Тульской и других областей, Краснодарского, Ставропольского и Приморского краев, а также Республик Крым и Карелия.

Этот проект реализован в рамках развития единого туристического бренда Discover Russia, ориентированного на продвижение России за рубежом.

Кроме того, Тула представлена в выпуске издания «Russian Traveller».