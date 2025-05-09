Белгородцы празднуют 80-летие Великой Победы в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках празднования 80-летия Победы в муниципальных образованиях проходят праздничные мероприятия для жителей Белгородской области.

Один из концертов посетила заместитель министра культуры Белгородской области Оксана Глущенко. Совместно с министром культуры и туризма Тульской области Татьяной Рыбкиной они поздравили с Днем Победы белгородцев, проживающих в пунктах временного размещения (ПВР), находящихся на территории региона.

В Доме культуры металлургов для земляков выступили коллективы Алексеевского муниципального округа Белгородской области.

Как отметила Татьяна Рыбкина, в Год защитника Отечества празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало самым масштабным культурным и историческим событием в стране.

— По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева в Тульской области создаются все условия для комфортного пребывания белгородцев. Во все времена в русской культуре было принято помогать людям в сложных жизненных ситуациях. Сегодня для каждого гостя региона обеспечиваются возможности трудоустройства, обучения, досуга. И учреждения культуры играют в этом вопросе ключевую роль, — подчеркнула министр.

Оксана Глущенко поблагодарила руководство региона и туляков за поддержку жителей Белгородской области от имени губернатора Вячеслава Гладкова.

В настоящее время в ПВР Тульской области пребывают порядка 430 белгородцев, более половины из них — дети. Они обеспечены комфортными условиями проживания, 3-х разовым горячим питанием, предметами первой необходимости, а для школьников организован учебный процесс.