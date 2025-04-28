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В Туле на Радоницу ограничат парковку в районе Смоленского кладбища

В Туле на Радоницу ограничат парковку в районе Смоленского кладбища

Администрация планирует увеличить число автобусов в сторону кладбища.

В связи с религиозным праздником с 00.00 до 17.00 29 апреля в Туле введут ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

  • по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) напротив Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной, дер. Малевка;
  • по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.

В администрации Тулы отметили, что будет увеличено количество автобусов в направлении Смоленского кладбища.

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