Губернатор Миляев посетил крупнейший завод и штаб-квартиру «Грейт Волл Мотор» в Китае

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области продолжает рабочую поездку по Китаю. 25 апреля Дмитрий Миляев посетил завод «Грейт Волл Мотор» и штаб-квартиру холдинга.

На заводе главе региона показали, как устроены цеха. Практически вся работа здесь ведется в автоматическом режиме. Мощность составляет 1 млн автомобилей в год. На заводе производят машины под марками HAVAL, TANK, WEY.

Завод включает в себя пять частей: производство, логистический парк, цеха штамповки и сварки, полигон комплексных испытаний автомобилей.

На тестовом полигоне Дмитрий Миляев испытал TANK 700.

В штаб-квартире «Грейт Волл Мотор» губернатору презентовали лаборатории, где разрабатывают водородные двигатели, двигатели внутреннего сгорания, коробки передач и т. д.

В музее штаб-квартиры выставлены машины всех брендов холдинга. В центре павильона стоит первый автомобиль, который сошел с конвейера завода HAVAL в индустриальном парке «Узловая» Тульской области с подписями Владимира Путина и Си Цзиньпина.