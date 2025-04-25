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Губернатор Миляев посетил крупнейший завод и штаб-квартиру «Грейт Волл Мотор» в Китае
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Миляев посетил крупнейший завод и штаб-квартиру «Грейт Волл Мотор» в Китае

На тестовом полигоне Дмитрий Вячеславович испытал TANK 700.

Губернатор Тульской области продолжает рабочую поездку по Китаю. 25 апреля Дмитрий Миляев посетил завод «Грейт Волл Мотор» и штаб-квартиру холдинга.

На заводе главе региона показали, как устроены цеха. Практически вся работа здесь ведется в автоматическом режиме. Мощность составляет 1 млн автомобилей в год. На заводе производят машины под марками HAVAL, TANK, WEY.

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Завод включает в себя пять частей: производство, логистический парк, цеха штамповки и сварки, полигон комплексных испытаний автомобилей.

На тестовом полигоне Дмитрий Миляев испытал TANK 700.

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В штаб-квартире «Грейт Волл Мотор» губернатору презентовали лаборатории, где разрабатывают водородные двигатели, двигатели внутреннего сгорания, коробки передач и т. д.

В музее штаб-квартиры выставлены машины всех брендов холдинга. В центре павильона стоит первый автомобиль, который сошел с конвейера завода HAVAL в индустриальном парке «Узловая» Тульской области с подписями Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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