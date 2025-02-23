Утром в небе над Тульской областью были сбиты три вражеских БПЛА

По данным ведомства, с 6.00 до 8.15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области. По уточнёным данным, беспилотники были сбиты в Узловском и Воловском районах.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в Узловском и Киреевском районах Тульской области средствами РЭБ были подавлены два украинских беспилотника.