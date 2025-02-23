Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем защитника Отечества

Глава региона отметил, что в 2025 году этот праздник приобретает особое значение.

Губернатор Дмитрий Миляев обратился к жителям Тульской области в связи с празднованием Дня защитника Отечества. По словам главы региона, в этом году, объявленном Президентом России Годом защитника Отечества, этот праздник приобретает особое значение:

«Он подчеркивает, с каким глубоким уважением в нашей стране относятся к людям военных профессий, к тем, кто избрал защиту Родины делом своей жизни. На протяжении многих веков наши воины надежно стоят на страже государства. Их мужество и отвага были и остаются гарантом независимости нашей страны, безопасности мирных жителей.

Уроженцы тульской земли во все времена вносили свой вклад в укрепление обороноспособности державы. И сегодня они не только с честью несут воинскую службу, выполняют важнейшие задачи специальной военной операции, но и создают передовое вооружение для нашей армии, готовят военные кадры.

Уверен, что ратными подвигами туляки продолжат приумножать славу малой родины, а самоотверженным трудом – наращивать оборонный потенциал России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!»