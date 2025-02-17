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Тульские медики провели 10 операций, чтобы спасти пострадавшего в ДТП мужчину
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Тульские медики провели 10 операций, чтобы спасти пострадавшего в ДТП мужчину

60-летний водитель пробыл в стационаре 2,5 месяца. Впереди – долгая реабилитация.

В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи 73 дня боролись за жизнь 60-летнего пациента. Мужчина попал в ДТП, получил тяжёлые травмы и 12 дней находился на грани жизни и смерти.

Его состояние оставалось крайне тяжёлым, и врачи-реаниматологи боролись за его жизнь. После того как состояние пациента стабилизировалось, его перевели в травматологическое отделение, где было сделано 10 хирургических операций.

— Помимо прочего, мы провели фиксацию отломков костей конечностей и таза с использованием аппаратов наружной фиксации, а также современный накостный и внутрикостный остеосинтез — это методика восстановления целостности костей при сложных переломах, — рассказал врач-травматолог, выпускник Мединститута ТулГУ Сергей Голованов. 

Пациенту также заменили тазобедренный сустав на протез — это стало важным шагом на пути к восстановлению. Сейчас мужчина дома, он проходит курс реабилитации и регулярно консультируется с врачами.

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