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С 1 марта для дольщиков упростят процедуру регистрации права собственности
Фото Алексея Пирязева.

С 1 марта для дольщиков упростят процедуру регистрации права собственности

Теперь направлять в Росреестр соответствующие заявления будут компании-застройщики.

В Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки, согласно которым уточняется порядок регистрации прав дольщиков на объекты долевого строительства.

С 1 марта 2025 года после передачи дольщику объекта долевого строительства и постановки его на кадастровый учет застройщик будет обязан направить в электронной форме в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности. Сделать это застройщик должен не позднее 30 рабочих дней со дня подписания акта передачи объекта.

— Это значительно облегчит жизнь дольщикам, избавив их от необходимости дополнительного сбора документов и обращения в МФЦ. После завершения регистрации прав застройщик получит выписку из ЕГРН, которую он обязан будет передать дольщику, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

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