  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ефремове торжественно открыли детские стоматологические кабинеты - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ефремове торжественно открыли детские стоматологические кабинеты

В Ефремове торжественно открыли детские стоматологические кабинеты

Забота о здоровье детей в рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Улыбка детства»

5 февраля в Ефремове состоялось торжественное открытие стоматологических кабинетов в двух образовательных учреждениях: Средней школе № 8 и Центре образования № 4. Это событие прошло в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» и региональной акции «Улыбка детства», инициированной партией «Единая Россия».

Данная акция нацелена на развитие школьной медицины и сохранение здоровья детских зубов, что является одним из ключевых направлений народной программы партии. Поздравить коллективы школ с этим важным событием приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев и глава города Тулы, руководитель фракции «Единой России» в Тульской городской Думе, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

«Партия всегда ставила заботу о здоровье подрастающего поколения в число своих приоритетов. Открытие новых стоматологических кабинетов — это шаг к тому, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественной медицинской помощи прямо в школе. Мы понимаем, что здоровье зубов играет важную роль в общем благополучии детей, и наша задача — создать для них максимально комфортные условия для получения этой помощи. Я рад видеть, что акция охватывает все больше муниципальных образований Тульской области, и мы продолжаем расширять географию нашего проекта. Уверен, что благодаря такому социальному партнерству, где школы, администрации, партия и медицинские учреждения работают рука об руку, мы сможем достичь значительных результатов в сохранении здоровья наших детей», — отметил Николай Воробьев.

Проект «Улыбка детства» стартовал восемь лет назад и охватывает такие муниципальные образования, как Киреевский и Кимовский районы, Алексин, Новомосковск, Щекино, Суворов, Белев, Ефремов, поселок Арсеньево и саму Тулу. Новые стоматологические кабинеты в ЦО №4 и СШ №8 стали 27-м и 28-м объектами данного проекта.

«Это уникальный проект, не имеющий аналогов в Российской Федерации. Он реализуется исключительно в Тульской области, ни в одном другом регионе нет ничего подобного. Благодаря профилактической направленности проекта проблемы с зубами удается выявлять на ранней стадии и приступать к лечению вовремя. Это действительно важно и помогает сберечь здоровье ребенка. Проект учит детей культуре стоматологического здоровья — это основа всего комплекса профилактики, которая позволяет зубам сохраниться, правильно сформироваться в период их прорезывания и смены прикуса», — рассказал Алексей Эрк.

«На сегодняшний день в нашем регионе уже открыто 29 таких кабинетов, из которых 4 находятся в Ефремове. Этому проекту жить и процветать: открытие таких кабинетов – это огромная помощь муниципалитетам», - прокомментировал депутат Тульской областной Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Ефремов Сергей Балтабаев.

В рамках открытия стоматологических кабинетов «Единая Россия» также передала более 150 комплектов зубных щеток и зубной пасты для проведения профилактических уроков гигиены полости рта среди школьников. Это еще один шаг к формированию у детей правильных привычек по уходу за полостью рта и заботе о своем здоровье.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:33 0
Другие статьи по темам
Событие
детский стоматологСергей Балтабаев
Люди
Алексей ЭркНиколай Воробьев
Место
ЕфремовТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пьяный туляк устроил поножовщину в баре на ул. Степанова: один человек скончался
Пьяный туляк устроил поножовщину в баре на ул. Степанова: один человек скончался
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.