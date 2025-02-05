В Ефремове торжественно открыли детские стоматологические кабинеты

5 февраля в Ефремове состоялось торжественное открытие стоматологических кабинетов в двух образовательных учреждениях: Средней школе № 8 и Центре образования № 4. Это событие прошло в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» и региональной акции «Улыбка детства», инициированной партией «Единая Россия».

Данная акция нацелена на развитие школьной медицины и сохранение здоровья детских зубов, что является одним из ключевых направлений народной программы партии. Поздравить коллективы школ с этим важным событием приехали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев и глава города Тулы, руководитель фракции «Единой России» в Тульской городской Думе, главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

«Партия всегда ставила заботу о здоровье подрастающего поколения в число своих приоритетов. Открытие новых стоматологических кабинетов — это шаг к тому, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественной медицинской помощи прямо в школе. Мы понимаем, что здоровье зубов играет важную роль в общем благополучии детей, и наша задача — создать для них максимально комфортные условия для получения этой помощи. Я рад видеть, что акция охватывает все больше муниципальных образований Тульской области, и мы продолжаем расширять географию нашего проекта. Уверен, что благодаря такому социальному партнерству, где школы, администрации, партия и медицинские учреждения работают рука об руку, мы сможем достичь значительных результатов в сохранении здоровья наших детей», — отметил Николай Воробьев.

Проект «Улыбка детства» стартовал восемь лет назад и охватывает такие муниципальные образования, как Киреевский и Кимовский районы, Алексин, Новомосковск, Щекино, Суворов, Белев, Ефремов, поселок Арсеньево и саму Тулу. Новые стоматологические кабинеты в ЦО №4 и СШ №8 стали 27-м и 28-м объектами данного проекта.

«Это уникальный проект, не имеющий аналогов в Российской Федерации. Он реализуется исключительно в Тульской области, ни в одном другом регионе нет ничего подобного. Благодаря профилактической направленности проекта проблемы с зубами удается выявлять на ранней стадии и приступать к лечению вовремя. Это действительно важно и помогает сберечь здоровье ребенка. Проект учит детей культуре стоматологического здоровья — это основа всего комплекса профилактики, которая позволяет зубам сохраниться, правильно сформироваться в период их прорезывания и смены прикуса», — рассказал Алексей Эрк.

«На сегодняшний день в нашем регионе уже открыто 29 таких кабинетов, из которых 4 находятся в Ефремове. Этому проекту жить и процветать: открытие таких кабинетов – это огромная помощь муниципалитетам», - прокомментировал депутат Тульской областной Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Ефремов Сергей Балтабаев.

В рамках открытия стоматологических кабинетов «Единая Россия» также передала более 150 комплектов зубных щеток и зубной пасты для проведения профилактических уроков гигиены полости рта среди школьников. Это еще один шаг к формированию у детей правильных привычек по уходу за полостью рта и заботе о своем здоровье.