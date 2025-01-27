  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Участники СВО смогут построить карьеру в органах власти Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Участники СВО смогут построить карьеру в органах власти Тульской области

Участники СВО смогут построить карьеру в органах власти Тульской области

Направления программы «Герой 71» в регионе расширят.

27 января на рабочем совещании у губернатора Дмитрия Миляева обсудили реализацию программы «Герой 71» в 2025 году.

Проект «Герой 71» призван помочь участникам СВО реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни. В этом году участниками проекта смогут стать и действующие военнослужащие. То есть уже сейчас, находясь в зоне СВО, каждый желающий сможет заполнить анкету, направить заявку и по возвращении воспользоваться той или иной услугой.

Проект включает 12 направлений для самореализации: «Получи образование», «Работай с молодежью», «Обеспечь безопасность родного края», «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» и другие. Все они опубликованы на сайте герой71.рф. Старт подачи заявок для участия — 1 февраля.

«Получи образование»

В 2025 году блок будет расширен: участники смогут бесплатно пройти обучение по 20 программам дополнительного профессионального образования по направлению «сельское хозяйство» в Тульском сельскохозяйственном колледже им. И. С. Ефанова.

Также участники СВО смогут:

  • пройти бесплатное обучение по открытию и ведению собственного дела в центре «Мой бизнес»;
  • в приоритетном порядке воспользоваться льготной программой финансирования «Стартап»;
  • получить консультацию сотрудников центра «Мой бизнес» по получению статуса самозанятого и ведению личных налоговых счетов.

«Работай с молодежью»

В рамках блока каждый желающий сможет пройти обучение и переобучение по направлению молодежной политики, в качестве спикера или наставника участвовать в волонтерской деятельности и региональных мероприятиях, создать и реализовать собственный проект.

«Реализуй себя в политике»

Участники программы смогут стать наблюдателями на выборах, членами избирательных комиссий, а также принять участие в выборах в качестве кандидатов в депутаты, войти в состав общественных советов, Тульской региональной общественной организации ветеранов вооруженных конфликтов, стать лектором общества «Знание».

«Обеспечь безопасность родного края»

В этом направлении можно подать заявку на трудоустройство в МЧС, полицию, Росгвардию и частные охранные предприятия Тульской области с бесплатным обучением в случае необходимости.

«Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона»

Цель блока — раскрыть управленческий потенциал и подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и на ведущих предприятиях Тульской области. Сейчас совместно с крупнейшими предприятиями региона прорабатывается перечень целевых должностей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:35 −1
Другие статьи по темам
Событие
герой 71
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Тулу опустится туман
На Тулу опустится туман
В Туле водитель Li L9 не стал переживать из-за дорожной разметки
В Туле водитель Li L9 не стал переживать из-за дорожной разметки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.