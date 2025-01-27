На Тулу опустится туман

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января с 21.00 до 21.00 28 января в регионе местами ожидается туман, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут усилиться до 9 м/с.
В связи с ухудшением погоды тульская Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть осторожными на дороге.
— При планировании маршрута следует соблюдать правила безопасности, выбирать путь следования с учетом погодных и дорожных условий. Во время зимнего ненастья — сильного порывистого ветра, снегопада, метели — по возможности воздержитесь от использования личного автотранспорта до улучшения погодных условий, — советуют в ГАИ.
Инспекторы напоминают, что любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.
Необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.
Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7 999 374-36-13.
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 347-05-98.