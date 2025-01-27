На Тулу опустится туман

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января с 21.00 до 21.00 28 января в регионе местами ожидается туман, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут усилиться до 9 м/с.

В связи с ухудшением погоды тульская Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть осторожными на дороге.

— При планировании маршрута следует соблюдать правила безопасности, выбирать путь следования с учетом погодных и дорожных условий. Во время зимнего ненастья — сильного порывистого ветра, снегопада, метели — по возможности воздержитесь от использования личного автотранспорта до улучшения погодных условий, — советуют в ГАИ.

Инспекторы напоминают, что любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.

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